Clamorosa impennata delle temperature nel WEEK-END, aria da piena primavera!

L'anticiclone delle Azzorre sta riavvolgendo tutta Italia e piazzerà le proprie radici proprio sul Mediterraneo rappresentando una seria minaccia per il prosieguo dell'inverno. Per tutta la settimana, infatti, dovremo fare i conti con questo potente anticiclone che regalerà tepori simil-primaverili su molte regioni da nord a sud.

A partire da martedì, giorno di San Valentino, potremo parlare di un anticiclone euro-atlantico di vaste proporzioni che porterà i propri massimi di pressione tra Europa centrale e nord Italia. Si tratta di una figura barica ormai sempre più frequente sul Vecchio Continente e potremmo definirlo a tutti gli effetti un vero e proprio "distruggi-perturbazioni". Per i prossimi 6 giorni, infatti, gran parte dell'Europa centro-meridionale si ritroverà sotto condizioni di stabilità e temperature superiori alle medie.

Quando raggiungeremo l'apice della mitezza? Già tra martedì e mercoledì registreremo picchi di 16-17°C sul versante tirrenico, le isole maggiori e a sprazzi in Val Padana, ma l'apice è atteso nella giornata di sabato 18, quando vivremo tepori simil-primaverili su tutta Italia. Il prosieguo del mese, invece, resta molto incerto e potrebbe essere caratterizzato da un ritorno delle correnti fredde da est, come già visto in questo articolo.

L'arrivo di una massa d'aria mite da ovest, traghettata dall'anticiclone, innescherà una ulteriore impennata delle temperature su tutto lo Stivale. A circa 1500 metri di altitudine si prospettano oltre 7-8°C:

Al suolo le anomalie saranno notevoli su tutto il nord (addirittura oltre 10°C sopra le medie del periodo nella giornata di sabato 18).

Insomma, sarà un sabato gradevole su tutto lo Stivale, con picchi di 19-20°C come potete notare dalla mappa delle massime previste sabato:

Anche domenica non sarà da meno, con temperature simil-primaverili: