Meteo 7 giorni: forti anomalie in settimana, poi rientro FREDDO!

È tornata l'alta pressione al sud, al nord invece non se ne è mai andata: ora questa imponente figura barica sta protagonista della scena italiana per gran parte della settimana, con altissima probabilità fino a sabato. Il prosieguo, invece, mostra qualche incertezza in più.

In particolare tra domenica e lunedì l'anticiclone potrebbe cominciare pian piano ad indietreggiare verso l'Atlantico, lasciando il fianco orientale leggermente scoperto. Ed è proprio in quel momento che le correnti fredde potrebbero approfittarne quantomeno per riportare le temperature verso il basso su tutta Italia, seppur senza grandi speranze di maltempo.

Fino a quel momento sarà l'anticiclone a fare la voce grossa su tutto lo Stivale: tra mercoledì e sabato le temperature saliranno ben oltre le medie soprattutto al nord, addirittura di almeno 6-7°C al di sopra di esse! I cieli saranno spesso sereni sia in pianura che in montagna. Lo zero termico schizzerà ben oltre i 2500 metri, come se ci trovassimo in tarda primavera. Insomma già solo da questo dato potremmo parlare di un'anticiclone anomalo sul Mediterraneo.

Tuttavia la mitezza imminente non deve trarci in inganno! La prossima settimana, come detto, potrebbero subentrare correnti più fredde da est, come già discusso in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 14 febbraio: stabile su tutta Italia, l'anticiclone porterà temperature via via più alte!

Mercoledì 15 febbraio: stabile grazie all'alta pressione distesa su tutta Italia. Notti molto fredde e rischio gelate, più tiepido di giorno.

Giovedì 16 febbraio: non si notano grandi cambiamenti. Anticiclone protagonista su tutta Italia e temperature in aumento nei valori massimi.

Venerdì 17 febbraio: giornata stabile grazie all'alta pressione. Temperature in ulteriore aumento da nord a sud.

Sabato 18 febbraio: poche variaizoni, l'anticiclone persiste sul Mediterraneo e l'Europa centrale. Temperature stazionarie.

Domenica 19 febbraio: possibile lento cedimento dell'alta pressione e arrivo di infiltrazioni fredde dai Balcani verso le regioni adriatiche. Temperature in calo.

Lunedì 20 febbraio: aria più fredda verso il lato adriatico e il sud, ma con fenomeni molto rari. Sempre sereno al nord e alto Tirreno. Temperature in calo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località