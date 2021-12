CAPODANNO con valori di CALDO record, ecco dove Ã¨ perchÃ©

Si accorcia la distanza previsionale e lo scenario atmosferico disegnato dai modelli negli ultimissimi giorni di dicembre diventa ancora più eccezionale. Viene infatti confermato lo sviluppo di un forte anticiclone sull'Europa centrale e occidentale, accompagnato da temperature straordinariamente elevate. Questa figura anticiclonica frutto di una elevazione delle masse d'aria subtropicali, farà sentire il suo respiro su gran parte del continente, monopolizzando la scena atmosferica europea per un periodo di almeno 5-7 giorni.

In queste ore si attardano gli effetti legati al passaggio dell'ultima perturbazione di questa sequenza perturbata natalizia. A partire da domani, martedì 28 dicembre, ci sarà spazio per un sensibile rialzo della temperatura a partire dalle regioni sud-occidentali d'Europa, ci riferiamo quindi al Portogallo, alla Spagna e alla parte sud-occidentale della Francia. Mercoledì 29 e giovedì 30 l'onda anticiclonica si espanderà rapidamente verso l'Europa centrale e l'Italia, portando un forte rialzo della temperatura soprattutto in quota.

Ecco l'analisi del modello americano riferita a giovedì 30, in cui si osserva la presenza della cupola anticiclonica già ben consolidata:

Questa seconda mappa di previsione mostra invece le anomalie di temperatura alla quota di circa 1500 metri riferite a venerdì 31 dicembre, momento in cui l'onda anticiclonica subtropicale raggiungerà la sua massima espressione. Le anomalie termiche sull'Europa centrale saranno superiori hai 10 gradi, in un range compreso tra 12 e 15 gradi:

La terza mappa di previsione mostra l'altezza dello zero termico la sera di San Silvestro che potrebbe spingersi fino a 4000 m sulle regioni alpine:

Proprio a cavallo tra venerdì 31 e sabato primo gennaio alcune località d'Europa potrebbero varcare dei record assoluti di caldo. Infatti nelle aree collinari e montuose, dove non ci sarà la presenza di inversioni termiche, le temperature potranno innalzarsi fino a valori quasi estivi, mentre nei bassi strati atmosferici le inversioni termiche sovente accompagnate da nebbie e nubi basse camufferanno l'impennata termica.

Anche nei primi giorni di gennaio 2022 si prevedono condizioni atmosferiche stabili, influenzate dall'alta pressione, sebbene con tendenza ad un graduale rientro delle anomalie positive.

CONCLUSIONI. Il periodo che ci apprestiamo a vivere sarà caratterizzato da un potente anticiclone che porterà temperature del tutto anomale per il periodo. Sarà anomala anche la durata e l'estensione di questa ondata di aria calda che persisterà sull'Europa per un periodo di almeno una settimana e accompagnata da picchi termici che in quota saranno quasi estivi. La fase anticiclonica potrebbe persistere comunque diverso tempo, probabilmente oltre la settimana ma accompagnata da un profilo termico meno esuberante.