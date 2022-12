CAPODANNO con l'Italia divisa in due! Ecco come sarÃ  sulla tua regione

Quanto affermato nei precedenti editoriali non cambia: l'anticiclone sub-tropicali si rinforzerà nettamente nel giorno di Capodanno su tutta la penisola, garantendo un avvio del nuovo anno dai connotati tutt'altro che invernali. Anzi, per certi versi potremo respirare aria primaverile non solo in pianura ma addirittura in montagna, fuori da ogni contesto climatico del periodo.

L'anticiclone africano, infatti, farà impennare lo zero termico ben oltre i 3000 metri di quota su tutto lo Stivale, rendendo la vita molto difficile anche alla neve situata alle altissime quote dell'arco alpino. Insomma proprio ciò che non dovrebbe avvenire nel pieno dell'inverno, e che puntualmente si verificherà in linea con l'andamento climatico degli ultimi due decenni.

Ma che Capodanno ci aspetta? Nonostante la presenza dell'anticiclone africano, che farebbe pensare a cieli tersi e clima tiepido, dobbiamo fare le dovute distinzioni tra nord e sud Italia in quanto si preannunciano condizioni meteorologiche totalmente differenti.

L'alta pressione, infatti, favorirà lo sviluppo di una consistente coltre di nubi basse e nebbie su buona parte del settentrione, in taluni casi in grado di generare deboli piogge! Ci riferiamo in particolare alla Liguria centrale dove qualche pioviggine sarà da mettere in conto il 1 gennaio 2023.

Le nubi basse renderanno il tempo grigio e uggioso su tante località della Val Padana e della Liguria, mentre su in montagna potremmo trovare tempo più soleggiato. Le nubi potrebbero estendersi anche a Toscana e Marche e a sprazzi anche sulle coste di Lazio, Puglia, Abruzzo, Sardegna. Altrove splenderà il Sole!

Le temperature massime saliranno fino a 17-18°C sulle regioni meridionali, mentre saranno più contenute laddove persisteranno nubi e nebbie.