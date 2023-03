CALO TERMICO in vista: ci saranno GELATE nella mattinata di giovedì?

Di seguito, le temperature a 1500 metri sulla verticale italica previste per le prime ore di giovedi 16 marzo:

Rispetto a ciò che veniva previsto ieri dal medesimo modello, c'è stata una netta riduzione dell'ingresso freddo sulla Penisola. Isoterme alla medesima quota inferiori allo zero saranno comunque presenti sul nord-est, sul medio Adriatico e al sud.

Quale sarà il riscontro termico al suolo? La seconda mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 7 di giovedi 16 marzo (si consiglia di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo):

Qualche debole gelata non si esclude sulle pianure del Piemonte, ma si tratterà davvero di poca cosa. Le uniche aree soggette a gelate saranno le vallate incassate dell'Appennino centrale e meridionale, come mostra la mappa sopra. Qui saranno possibili punte al ribasso compresa tra -2 e -4°, ovviamente a cielo sereno ed assenza di ventilazione. Temperature prossime allo zero saranno possibili anche nelle aree interne della Sicilia e della Sardegna. Ovviamente il sole del mattino mitigherà tutto.

