Caldo record in Inghilterra: Londra supera i 40°C, è la temperatura più alta mai registrata

Era stato ampiamente preannunciato ed eccolo qua. Pochi minuti fa è stato toccato il clamoroso record di 40 gradi a Londra, nel Regno Unito.

L'ondata di caldo determinata dall'anomala espansione verso l'Europa centro-settentrionale dell'anticiclone africano ha raggiunto il suo apice nel Regno Unito fra ieri e oggi, facendo registrare temperature eccezionali e facendo cadere, soprattutto in queste ore, diversi record storici di caldo.

E' stato il Met Office (servizio meteorologico nazionale del Regno Unito) a comunicare attraverso un tweet che la località di Londra Heathrow ha raggiunto alle ore 12:50 il valore di 40,2°C. Si tratta della temperatura più alta mai registrata a Londra e in tutta l'Inghilterra.

Ora si attende che il dato venga validato in maniera definitiva e ufficiale.