CALDO INTENSO senza tregua e OLTRE LE MEDIE fino al termine di luglio?

L'anticiclone africano sta prendendo pieno possesso del Mediterraneo e sarà praticamente il protagonista principale del tempo in Italia per tutta la terza decade di luglio.

Al netto dei temporali che potranno interessare il nord e più raramente le zone interne del centro e del sud (di cui vi abbiamo ben parlato in questo articolo) è necessario sottolineare come le temperature non subiranno grandi variazioni nel prosieguo del mese.

La calura africana, infatti, resterà ben ancorata al Mediterraneo sia per per questa settimana che per la prossima, mantenendo i termometri su valori davvero elevati e ben oltre le medie del periodo. Insomma anche con l'eventuale ritorno dei temporali non ci saranno grandi effetti sull'andamento termico, eccetto il fisiologico e momentaneo calo dovuto agli acquazzoni.

Le anomalie di temperatura previste per la terza decade di luglio sono piuttosto eloquenti, mostrandoci anomalie fino a 5-6°C a 1500 metri specie sul lato adriatico.

L'anomalia maggiore sarà nel periodo tra 22 e 26 luglio:

Nell'ultimissima parte del mese l'Italia si ritroverà ancora in un contesto molto caldo, almeno 3-5°C sopra le medie del periodo. Insomma ci troviamo davanti ad un periodo caldo e poco movimentato, totalmente privo di vere perturbazioni atlantiche in grado di portare ad un netto ricambio d'aria.

Tradotto in termini semplici, con tali anomalie di temperatura vivremo giornate molto calde con massime spesso comprese tra i 30°C costieri e 39°C dei settori interni, con qualche picco superiore ai 40°C. Inoltre l'afa sarà sempre più percepibile col passare dei giorni in quanto l'umidità del Mediterraneo tenderà gradualmente ad accumularsi fin quando non arriveranno ricambi d'aria degni di nota.