CALDO agli sgoccioli, altra incursione FRESCA ad inizio settimana

Piogge e temporali stanno imperversando sulle regioni del nord e parte del centro Italia, esattamente in linea con quanto previsto nei giorni scorsi. Sotto queste nubi ricche di piogge le temperature scendono rapidamente fino a portarsi sui 16-18°C. Situazione letteralmente opposta al sud dove le temperature sono schizzate oltre i 35°C per effetto del richiamo caldo indotto dalla perturbazione.

Questa intensa ondata di caldo in atto al sud è del tutto momentanea in quanto causata esclusivamente dal transito della perturbazione da ovest verso est. La massa d'aria fresca atlantica tenderà a raggiungerà l'Italia meridionale entro venerdì sera dove provocherà un crollo termico di oltre 7-9°C. Insomma entro sabato torneremo a respirare aria più gradevole su tutta Italia.

Il grande caldo non si farà vivo, con alta probabilità, fino al termine di agosto! L'inizio della prossima settimana si rivelerà molto gradevole da nord a sud con temperature massime comprese tra i 25 e i 28°C, eccetto qualche picco superiore ai 30°C sul lato tirrenico e le isole maggiori (in un contesto molto sopportabile grazie alla bassa umidità).

La persistenza delle correnti più fresche dal nord Europa garantirà sia temperature inferiori alle medie del periodo e sia instabilità disorganizzata da nord a sud. I tipici temporali pomeridiani e serali si faranno vivi soprattutto in montagna e in collina, dalle Alpi alla Sicilia. Qualche fenomeno non mancherà su pianure e coste, ma in un contesto assai più variabile.