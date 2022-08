Aggiornamenti serali: inizio prossima settimana con altra IRRUZIONE FRESCA

È sempre più probabile una terza decade di agosto dinamica e soprattutto gradevole dal punto di vista termico, privo di forti e prolungate ondate di caldo. Quanto accennato nei giorni scorsi sta prendendo forma all'interno dei modelli matematici che mostrano sempre più chiaramente l'arrivo di altre masse d'aria nord Atlantiche all'interno del Mediterraneo, pronte a regalare acquazzoni e temperature accettabili.

Molti di voi potranno esclamare, leggendo queste righe, che fa ancora molto caldo ed effettivamente al momento è proprio così. È in atto una breve e intensa ondata di caldo al centro e al sud, causata dall'avvicendamento di una perturbazione atlantica che in queste ore sta transitando sul nord Italia.

Questo improvviso e notevole aumento delle temperature sarà molto breve e già sabato sarà un ricordo.

Durante il week-end le temperature si riporteranno nelle medie del periodo per poi scendere addirittura al di sotto di esse, ad inizio prossima settimana.

Proprio tra lunedì 22 e martedì 23 potrebbe scivolare nel Mediterraneo un'altra massa d'aria più fresca nord Atlantica che porrebbe le basi per una terza decade molto gradevole ed anche piuttosto movimentata con tanti acquazzoni e temporali in giro per l'Italia.

Le temperature potrebbero scendere fino a 3°C sotto le medie del periodo al centro e al sud grazie ai freschi e gradevoli venti settentrionali (maestrale e tramontana).

Eloquenti le temperature massime previste martedì 23 agosto, non superiori ai 26-27°C sul versante adriatico. Qualche grado in più solo sul lato tirrenico e le isole maggiori, ma in un contesto assai più vivibile grazie a valori di umidità accettabili.