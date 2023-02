C'è ancora IL GELO in Europa? Certamente...e vi mostriamo anche dove si trova!

Alta pressione e flusso umido e mite da ovest: ecco l'accoppiata per spazzare via il freddo dal nostro Continente. In effetti su alcune nazioni europee le temperature che si registrano di notte sono molto simili a quelle che si dovrebbero avere nella stagione primaverile, con l'inverno che sembra ormai un lontano ricordo.

Tuttavia il freddo, anzi il gelo, non si da ancora per vinto e seppure rintanato molto ad est, è ancora presente in sede europea.

Di seguito, vi mostriamo la mappa delle temperature minime registrate la notte scorsa in Europa e sulla vicina Russia ( si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo):

La percussione mite oceanica (freccia rossa) porta temperature a due cifre in piena notte sulle Isole Britanniche e gran parte della Francia, con la mitezza che si spinge fino al cuore dell'Europa centrale. Clima mite anche nell'area del Mediterraneo, mentre tra la fascia pirenaica e l'est della Spagna fa freddo per inversione termica indotta dall'anticiclone.

Il freddo vero (anzi, il gelo) lo troviamo racchiuso nelle linee bianche. Nelle aree interne della Scandinavia vi sono punte di -18°, mentre a nord-est del Mar Nero sono presenti anche punte al ribasso fino a -21°.

Il clima non è per nulla mite di notte anche su gran parte dell'Europa orientale, anche se si tratta perlopiù di temperature indotte dall'irraggiamento notturno in un campo di alta pressione.

