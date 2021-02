Buona parte dell'Europa alle prese con NEVE e GELO

Un grande ABBRACCIO GELIDO sta interessando l'Europa centro-settentrionale in questo lunedi di inizio febbraio. Il primo pacchetto di aria gelida, come era in previsione, si è diretto troppo a nord, lasciando l'Italia e l'Europa meridionale in balia di flussi umidi atlantici.

Vediamo subito le temperature che sono state registrate in Europa la scorsa notte:

Raramente negli ultimi tempi abbiamo monitorato un lago gelido così vasto. Oltre all'estensione davvero notevole della massa fredda, osservate le temperature che si sono registrate all'interno del cerchio bianco più spesso.

Punte di -39/-40° non si vedono tutti i giorni se non sulle lontane lande siberiane.

Ad aggravare questa gelida situazione abbiamo una copertura nevosa (snow cover) abbastanza compatta su gran parte dell'Europa nord orientale:

E' quindi palese che i nuclei freddi che seguiranno, potranno essere veicolati verso sud in maniera più agevole, in quanto non troverebbero nessuna resistenza calda durante il loro percorso.

Ricordiamo che una massa fredda che scorre sopra un terreno precedentemente riscaldato crea contrasti e di conseguenza VORTICITA', con inevitabile rallentamento della colata e stemperamento delle termiche.

Qualora, come sta succedendo adesso, un'eventuale colata fredda si trovasse invece a scorrere su un terreno già freddo, i contrasti sarebbero minori, con minore produzione di vorticità e conseguente mantenimento delle termiche gelide anche scorrendo verso sud.

