Breve sferzata FREDDA in arrivo: piogge e fiocchi di neve per poche ore

Il vasto campo di alta pressione che aleggia sull'Europa centro-occidentale troverà un po' di difficoltà sul suo fianco orientale, quello più esposto alle fredde correnti artiche ed orientali. Queste difficoltà si manifesteranno, in quel poco che resta al termine di gennaio, solo per poche ore: tra venerdì sera e sabato mattina si consumerà un rapido peggioramento del tempo in Italia, solo su alcune regioni.

Correnti più fredde di origine artica riusciranno a valicare i Balcani nel corso della sera di venerdì, favorendo un rapido peggioramento su Abruzzo, Molise e Puglia (indicativamente dopo le ore 19-20). Entro tarda sera isolati fenomeni raggiungeranno Campania e Basilicata settentrionale.

Il fronte freddo porterà piogge sparse, qualche isolato acquazzone e qualche rapida nevicata in Appennino fino a quote collinari (circa 600 metri di altezza). Sarà un fronte molto rapido, tanto che già nel corso della notte di sabato abbandonerà il medio-basso Adriatico per attraversare tutto il sud. Tra la notte e la mattina di sabato avremo piogge sparse su Basilicata, Calabria e Sicilia, dopodiché il tempo migliorerà rapidamente ovunque.

Resterà il forte vento di tramontana, con raffiche a tratti superiori ai 50-60 km/h, che ci accompagnerà per tutta la giornata di sabato. Il forte vento accentuerà la sensazione del freddo su tutto il Meridione. Le temperature scenderanno sotto le medie di almeno 5°C al meridione e sul medio-basso Adriatico, mentre saranno attorno alle medie altrove.

Il nord resterà ai margini del maltempo, così come Marche, Toscana, Sardegna, Lazio e Umbria. Possibile un'altra perturbazione con l'avvio di febbraio? Leggi qui >>>