Avvio di settembre con nubi e piogge su mezza Italia?

La fine di agosto e l'inizio di settembre rappresenteranno un importante crocevia tra l'estate e l'autunno e sarà uno degli ultimi periodi in cui osservare intense ondate di caldo di matrice africana. Questa ipotesi, tuttavia, non è al momento contemplata dai principali modelli matematici, pertanto possiamo proiettarci verso una consistente decadenza della stagione estiva, come già anticipato in questo articolo.

Al termine di agosto avremo un aumento delle temperature, ma assolutamente non paragonabile ad altri momenti bollenti vissuti durante l'estate. L'ondata di caldo sarà molto blanda e già nei primi giorni di settembre si farà da parte grazie a nuove incursioni fresche e instabili atlantiche, pronte ad invadere il Mediterraneo a suon di nubi e piogge.

L'avvio di settembre potrebbe dunque rivelarsi particolarmente instabile e perturbato per tante nostre regioni: al momento è il nord l'obiettivo principale del maltempo il 1° settembre, dove non mancherebbero piogge diffuse e temporali localmente intensi.

Un po' di instabilità potrebbe coinvolgere anche il centro Italia, specie Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Più stabile, momentaneamente, al sud.

Nei giorni successivi l'ipotesi più probabile riguarda la persistenza di queste correnti instabili da ovest che coinvolgerebbero soprattutto il nord, mentre le regioni centrali e meridionali vedrebbero maggior stabilità con qualche rapido temporale di passaggio.