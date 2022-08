Estate agli sgoccioli, non si intravedono FORTI ondate di caldo!

Il grande caldo sub-tropicale, come più volte ribadito negli ultimi dieci giorni, è sempre più un lontano ricordo. Sia chiaro, qualche altra giornata calda non mancherà in Italia, ma non ci discosteremo di molto dalle medie del periodo!

Insomma l'estate sta mostrando chiari segni di cedimento, in perfetta linea con la tabella di marcia. Ricordiamo, infatti, che tra appena una settimana avrà inizio l'autunno meteorologico ed è perfettamente normale assistere ad un arretramento generale della fascia degli anticicloni sub-tropicali.

Ovviamente può sempre succedere, anche a settembre, che l'anticiclone africano possa invadere il Mediterraneo regalando colpi di coda estivi piuttosto marcati, ma questa volta il rischio è decisamente basso quantomeno nella prima decade di settembre.

Le simulazioni dei modelli matematici ci mostrano chiaramente un finale di agosto leggermente più caldo ma senza grandi eccessi (al più 3-4°C oltre le medie del periodo) ed una prima decade di settembre in linea con le temperature del periodo.

La media degli scenari di GFS ci mostra una fascia anticiclonica ben più a sud del Mediterraneo, pertanto il grande caldo resterà confinato al Sahara.

La nostra penisola, in tal caso, farebbe i conti con aria più gradevole occidentale che manterrebbe le temperature attorno alle medie del periodo. Qualche picco di 30-32°C non mancherebbe al sud, ma nulla a che vedere col grande caldo delle scorse settimane!