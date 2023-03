Avremo davvero un'estate PIOVOSA? Le previsioni stagionali dicono ciò, ma cosa c'è di vero?

Colpo di scena! La prossima estate potrebbe essere accompagnata da precipitazioni superiori al normale soprattutto al nord e al centro. A riferirlo è il prestigioso centro di calcolo ECMWF.

Prima di iniziare la nostra analisi, facciamo una breve premessa: Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

Cosa potrebbe giustificare un'estate piovosa soprattutto al centro-nord? Le mappe stagionali tengono in considerazione soprattutto la variazione dell'ENSO, ovvero la fine di un periodo di NINA e l'avvio di una fase di NINO moderato. In altre parole, il Nino dovrebbe immettere altro calore nelle fasce tropicali; così facendo, potrebbe ristabilire un po' di gradiente termico con il polo, "resuscitando" in parte il flusso delle perturbazioni da ovest alle medie latitudini. Non dimentichiamoci però che anche l'alta pressione africana scalpiterà con questa situazione e sarà cosa facile per lei invadere il nostro mare e la nostra Penisola con il suo fiato bollente e arido!

In altre parole, grazie al Nino si potrebbe riemettere un po' in moto il motore della circolazione ormai bloccato da tempo, ma sarà sufficiente? Su questo punto siamo piuttosto scettici in quanto il "rumore di fondo" del Global Warming potrebbe "intaccare" anche questa manovra e dare spazio a figure nefaste (l'anticiclone africano) come accennato poco sopra.

Per fare un esempio, anche marzo avrebbe dovuto portare piogge superiori alla norma in Italia secondo le previsioni stagionali, ma non lo sta facendo ed il mese si sta consumando sotto un flusso atlantico alto e tanto anticiclone sul Mediterraneo.

Vediamo comunque le mappe. La prima mostra le anomalie pluviometriche valide per il mese di giugno 2023:

Pluviometria sopramedia specie al nord-ovest, nelle aree interne del centro e sul versante adriatico, in media sulle altre regioni.

La seconda mappa mostre le anomalie pluviometriche previste per il mese di luglio 2023:

Pluviometria sopramedia al nord e su parte delle aree interne del centro-sud, in media altrove.

Infine, queste sono le anomalie pluviometriche valide per il mese di agosto 2023:

Tornerebbe un leggero sottomedia precipitativo al nord, mentre le regioni adriatiche ed interne vedrebbero un sopramedia abbastanza marcato.

