ATTENZIONE! Rischio di NEVE su parte del nord e del centro tra VENERDI e SABATO

Colpo di scena tra venerdi 10 e sabato 11 su parte del nord e del centro. Per ciò che concerne il settentrione, questa volta sembra essere il nord-est, segnatamente l'Emilia Romagna e il basso Veneto, ad avere le nevicate fino in pianura. Successivamente, nella giornata di sabato, i bianchi fiocchi potrebbero cadere anche a bassa quota sulle regioni centrali.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra venerdi 10 e sabato 11 dicembre:

Altra perturbazione ed altra depressione in formazione sul Golfo Ligure, ma in spostamento veloce verso le regioni centrali. Tutto ciò potrebbe concorrere a nevicate fino in pianura al nord ed a quote piuttosto basse al centro.

La seconda mappa è una proiezione del modello europeo su quello che potrebbe accadere tra le 7 di venerdi 10 e le 7 di sabato 11 dicembre:

Come anticipato poco sopra, la neve potrebbe scendere fino in pianura sull'Emilia Romagna. Neve a quote molto basse (200-300 metri) sull'Appennino Ligure e Tosco-Emiliano; 300-500 metri la quota neve sull'Appennino centro-settentrionale dove sono attesi fino a 30cm di manto bianco, 500-700 metri, infine, la quota neve sull'Appennino centrale e 800 metri in Sardegna.

Anche la mappa della probabilità di nevicate imbastita questa mattina dal modello americano per la notte tra venerdi 10 e sabato 11 dicembre mostra in sostanza quanto detto poco sopra:

La probabilità piu elevata di nevicate riguarda l'Appennino Ligure orientale e l'Appennino centro-settentrionale. Probabilità medio-alta per la neve tra Emilia Romagna e Veneto, medio-bassa tra Piemonte ed ovest Lombardia. Non dovrebbe quindi nevicare in pianura sulla regioni centrali.

