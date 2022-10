Anticiclone e temperature FUORI STAGIONE fino a fine ottobre?

C'è ben poco da fare, l'Autunno non ne vuole proprio sapere di ingranare la marcia. Certo, qualche pioggia sta tornando al nord, ma siamo ben lontani dal parlare di vere perturbazioni atlantiche ricche di piogge benefiche per il territorio. Sul resto d'Italia, invece, l'anticiclone africano fa la voce grossa e assumerà, tra domenica e martedì, connotati da piena estate nella sua struttura. Ovviamente non ci saranno temperature di 40°C (cosa che sarebbe accaduta se tale configurazione si fosse verificata tra luglio e agosto), ma i 28-30°C potremo facilmente sfiorarli in diverse località del Meridione e delle isole maggiori.

L'apice del caldo è atteso ad inizio prossima settimana, dopodiché avremo un leggero graduale calo delle temperature che si assesteranno tra i 22 e 26°C, mantenendosi ugualmente al di sopra delle medie del periodo su gran parte del Paese. Insomma, l'Autunno resterà alla larga dall'Italia con buona probabilità fino al termine di ottobre!

Le mappe dei principali modelli matematici, in particolare quelle relative alle medie degli scenari (che rappresentano le previsioni ad ora più probabili) concordano sulla persistenza di un campo di alta pressione nel Mediterraneo fino a fine mese, tutto causato dalla persistenza di una vasta area depressionaria nel pieno dell'Atlantico. Questo assetto della circolazione atmosferica certamente non premia il Vecchio Continente, che viene sovrastato da correnti più tiepide meridionali. Le anomalie termiche degli ultimi giorni di ottobre sono davvero notevoli: quasi tutta l'Europa vedrà temperature superiori alle medie del periodo.