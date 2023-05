Anche nel week-end DEPRESSIONE foriera di MALTEMPO sull'Italia

Ecco la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra sabato 13 e domenica 14 maggio.

Potremo chiamarla "schiaccianoci", ovvero una situazione che presenta due alte pressioni ai lati ed una depressione nel mezzo, proprio sulla nostra Penisola. La depressione non può evolvere ne a ponente e ne a levante, restando quasi ferma sul posto. In questo caso l'Italia diventa il bersaglio del maltempo che può durare anche molti giorni, fino a quando la depressione medesima non riuscirà a colmarsi definitivamente.

Osservate anche questa mappa. E' la probabilità di pioggia a scala europea valida sempre per la notte tra sabato e domenica. In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Si vede molto bene l'alta pressione delle Azzorre fare addirittura da ponte con un altro massimo pressorio ubicato in sede scandinava. E' palese come l'Italia rimanga letteralmente intrappolata tra il maltempo e l'instabilità.

Secondo le mappe odierne, questa situazione potrebbe condizionare almeno le prime due decadi di maggio, dopo di che è inutile andare.

