Mercoledi e giovedi il MALTEMPO abbraccerà quasi tutta l'Italia - le mappe

Un tuffo a capofitto nel maltempo. Così potremo parafrasare i prossimi giorni in Italia. Il Mediterraneo centrale sarà soggetto ad una crisi depressionaria abbastanza importante e le alte pressioni non riusciranno a dire la loro, restando ai lati di tutta questa baraonda instabile e fresca.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia alle ore 00 su giovedi 11 maggio:

Si nota un canale di bassa pressione sui meridiani centrali dell'Europa, continuamente alimentato da aria fredda di matrice artica. Come accennato, le alte pressioni saranno ai lati di questa grande figura instabile e non avranno intenzione di dire la loro sul tempo italico ancora per diverso tempo.

Le previsioni per la giornata di mercoledi 10 maggio saranno quindi abbastanza scontate. Eccole:

Ad eccezione dell'estremo nord-ovest, le Isole e le estreme regioni meridionali, il resto d'Italia sarà sotto piogge e rovesci anche di tipo temporalesco e di forte intensità, con temperature in calo.

Nella giornata successiva, giovedi 11 maggio, la situazione sarà invece la seguente:

La perturbazione si sposterà verso levante con gli ultimi rovesci al sud in attenuazione. Nel pomeriggio-sera ripeggiora al nord-ovest con rovesci e temporali. Lieve aumento termico nelle aree raggiunte dal sole, ma valori di temperatura nel complesso inferiori alla media del periodo.

