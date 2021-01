Altre piogge lunedì, poi scoppierà la primavera ma dalla settimana successiva torna il freddo

Il treno di perturbazioni atlantiche foriero di nubi, piogge e clima fresco che da alcuni giorni si è riappropriato del Mediterraneo, avrà vita breve. Però, questa volta, non lascerà spazio a correnti fredde orientali bensì all'anticiclone africano destinato a portare un vero e proprio assaggio di primavera soprattutto al centro e al sud.

Era tutto già previsto da tempo ed ora sarà realtà: questa "mini" ondata di caldo un po' fuori stagione avrà importanti risvolti sulle temperature da nord a sud, addirittura portandole anche oltre i 20°C.

Prima, però dovremo fare i conti con le ultime piogge sulle regioni del sud e del lato tirrenico nelle prossime 24-30 ore: un'altra perturbazione atlantica si sta avvicinando al Mediterraneo e nel corso della giornata di lunedì 1 febbraio porterà nubi e un po' di pioggia su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e isole maggiori. Isolati fenomeni attesi anche su Molise, Abruzzo e Lazio, mentre al nord andrà meglio, seppur in un contesto pieno di nubi.



ANTICIPO DI PRIMAVERA IN SETTIMANA | Martedì 2 febbraio il tempo migliorerà su tutto il centro-sud, mentre le temperature inizieranno pian piano ad aumentare grazie all'intrusione di aria più mite proveniente da sud-ovest.

L'anticiclone africano irromperà a piena forza tra giovedì 4 e domenica 7, innescando un poderoso aumento delle temperature su tutto il centro-sud e parzialmente anche al nord.

Le condizioni meteo saranno stabili specie mercoledì, giovedì e venerdì, mentre nel prossimo week-end sopraggiungerebbero nubi, piogge e temporali sui settori tirrenici e soprattutto sul nord-ovest.

Le temperature saliranno su Sardegna, Sicilia e Calabria fino a 20-22°C, con picchi prossimi ai 25-26°C tra venerdì e sabato. Parliamo di temperature esageratamente alte per il periodo, fino a 10-12°C oltre le medie. Clima molto mite anche su Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Puglia e Abruzzo dove la colonnina di mercurio sfiorerà i 20-22°C.

Su Marche, Toscana e nord Italia il clima sarà più fresco, ma comunque con temperature tra i 7 e 15°C (alte per il periodo).

COSA SUCCEDERA' DALLA SETTIMANA SUCCESSIVA?

Da lunedì 8 le temperature scenderanno gradualmente su tutta l'Italia, tornando su valori quasi normali o lievemente inferiori. Da giorni stiamo monitorando l'eventuale ondata di gelo che potrebbe interessare l'Italia nella 2° decade di febbraio: al momento però ribadiamo che le possibilità continuano a rimanere medio-basse (intorno al 20-25%) come realisticamente indicato già da diversi giorni.