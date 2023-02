Aggiornamenti serali: ultima settimana di febbraio dai risvolti pienamente INVERNALI

L'evoluzione meteo della prossima settimana diventa sempre più interessante col passare delle ore: gli aggiornamenti serali dei principali modelli matematici ci mostrano risvolti invernali degni di nota per buona parte dell'Europa centro-occidentale ed anche per il Mediterraneo proprio nel corso dell'ultima settimana di febbraio.

Fino a domenica 19 ci sarà ben poco di cui discutere considerando che saremo alle prese col forte anticiclone euro-atlantico ben radicato nel Mediterraneo e sull'Europa centrale. Le temperature saliranno sempre più fino a sfiorare i 18-20°C su diverse località da nord a sud (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

I primi segni di cambiamento potrebbero manifestarsi ad inizio prossima settimana, tra 20 e 21 febbraio, quando l'anticiclone tenderà a spostarsi gradualmente in Atlantico favorendo l'ingresso di refoli più freddi dai Balcani verso le regioni adriatiche e il sud. Già in questa circostanza potremmo osservare piogge sparse e qualche nevicata fino in alta collina.

Ma la situazione più interessante spunta nel periodo tra 24 e 28 febbraio, proprio sul finire del mese e dell'inverno meteorologico.

Tutti i centri di calcolo concordano, al momento, per una forte elevazione dell'anticiclone delle Azzorre verso la Groenlandia e l'Islanda: tale movimento favorirebbero una marcata discesa d'aria fredda artica sull'Europa centro-settentrionale. Parte di quest'aria molto fredda potrebbe allungarsi sin sull'Italia dando inizio ad una fase di maltempo spiccatamente invernale.

Pressoché impossibile definire, al momento, la traiettoria che assumerebbe tale ondata di freddo considerando la lunga distanza temporale. Anzi, bisognerebbe prima capire se questa presunta ondata di freddo possa realmente compiersi!

Comunque analizzando le medie degli scenari dei principali centri di calcolo (sia GFS che ECMWF) si nota una decisa dinamicità nell'ultima settimana di febbraio, segno che quantomeno potremo osservare qualcosa di diverso dal solito vasto anticiclone.