Meteo a 15 giorni: nuovi TEMPORALI al nord a fine mese?

L'alta pressione e il bel tempo che ci accompagneranno all'inizio della settimana prossima potrebbero subire un nuovo stop sulle regioni settentrionali attorno alla fine di luglio.

L'estate sarà ormai al giro di boa, ma la situazione che ha caratterizzato la prima parte della stagione calda non sembra mutare nella sostanza. In altre parole, sull'Europa centro-settentrionale continuerà a dominare un flusso di correnti instabili di matrice atlantica che di tanto in tanto toccheranno le nostre regioni settentrionali con alcuni cavi d'onda.

Uno di questi potrebbe agire al nord e su parte del centro tra giovedi 30 e venerdi 31 luglio. Ecco la mappa:

Nuovi temporali in un regime termico meno caldo si faranno strada sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali, segnatamente le aree interne e la Toscana. Sul resto d'Italia i cambiamenti saranno pochi e riguarderanno solo il campo termico (che si ridurrà un pochino) e il quadro eolico previsto in rinforzo.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando ai primi giorni di agosto, si notano insistere condizioni di variabilità al nord con qualche temporale locale. Ecco la situazione estrapolata per lunedi 3 agosto dal modello americano:

Notate lo schema estivo che resterà praticamente immutato: qualche temporale al nord, decisamente stabile e soleggiato al centro e al sud con temperature piuttosto elevate.

Leggi anche: www.meteolive.it/news/La-sfera-di-cristallo/20/meteo-a-7-giorni-temporali-anche-intensi-al-nord-non-piegheranno-l-egemonia-estiva-sull-italia/86495/