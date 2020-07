Meteo a 7 giorni: TEMPORALI anche intensi al nord non piegheranno l'egemonia estiva sull'Italia

Ecco la frustata temporalesca attesa al nord nella giornata di venerdi 24 luglio:

Il temporaneo abbassamento del flusso atlantico farà scorrere la coda di una perturbazione che metterà sotto torchio quasi tutte le regioni settentrionali. Qui si attiveranno rovesci e temporali anche intensi specie nord-est.

Il contrasto tra le correnti fresche atlantiche in ingresso e l'aria molto calda preesistente darà la miccia per fenomeni ad alta energia, con forti scariche elettriche e colpi di vento.

Qualche temporale potrebbe sforare nel pomeriggio-sera anche tra le zone interne del centro e il versante adriatico, ma si tratterà di fenomeni locali. Su tutte le altre regioni l'egemonia del sole non verrà intaccata anche se una maggiore ventilazione da nord-ovest potrebbe far calare le temprerature di qualche grado.

Passato questo veloce disturbo, l'alta pressione delle Azzorre dovrebbe riprendere egregiamente il controllo delle operazioni sul Mediterraneo e l'Italia, consentendo all'estate di proseguire in maniera quasi indisturbata fino a metà della settimana prossima.

Ecco difatti la situazione estrapolata dal modello americano per martedi 28 luglio:

Estate a pieno regime e temperature piuttosto elevate da nord a sud. Anche in questo caso l'alta pressione non dovrebbe durare a lungo e consentire un nuovo break nei giorni successivi specie al nord, ma ne riparleremo nella rubrica Fantameteo.

SINTESI PREVISIONALE FINO A MERCOLEDI 29 LUGLIO:

Giovedi 23 luglio: bel tempo e caldo al centro e al sud, qualche temporale al nord specie su Alpi e zone di pianura adiacenti tra pomeriggio e sera. Caldo più fastidioso al centro e al meridione.

Venerdi 24 luglio: temporali nel pomeriggio e in serata su quasi tutto il nord, anche intensi ed accompagnati da grandine e colpi di vento al nord-est. Fenomeni meno probabili su Liguria e basso Piemonte. Qualche temporale anche nelle aree interne del centro, per il resto bel tempo. Temperature in calo specie al nord.

Sabato 25 luglio: clima meno caldo e ventilato con qualche rovescio nel pomeriggio tra il nord-est, le aree interne del centro e il versante adriatico. Bello altrove.

Da domenica 26 a martedi 28 luglio: soleggiato, stabile e caldo su tutta l'Italia.

Mercoledi 29 luglio: qualche temporale in più sulle Alpi, invariato altrove.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Fantameteo-15gg/45/meteo-a-15-giorni-nuovi-temporali-al-nord-a-fine-mese-/86496/