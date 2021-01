Meteo a 15 giorni: l'anticiclone spingerÃ  ARIA GELIDA da nord verso l'Italia

L'inverno busserà presto anche alle porte del centro e del sud. Si, perchè a partire dalla prossima settimana, si sperimenterà una configurazione barica del tutto diversa da quella attuale.



Basta depressioni e Scirocco, arrivano le correnti da nord e con esse il freddo, quello finalmente asciutto per il nord, quello carico di neve per il medio Adriatico e il meridione, che fino ad ora erano rimasti a guardare quanto accadeva altrove, godendosi tepori autunnali o primaverili, a scelta, indotti appunto dai venti meridionali.



Da martedi 12 l'anticiclone andrà ad ergersi ad ovest del Continente e favorirà una progressiva discesa di correnti fredde da nord dirette contro le Alpi, che lasceranno perà sottovento e dunque in cielo sereno il nord, sotto le nubi e le nevicate dalla Romagna in giù lungo l'Adriatico e in generale a quote molto basse su tutto il sud, dove si scaverà probabilmente il classico minimo pressorio a ridosso del Mar Jonio.



Farà comunque freddo sull'insieme del Paese, soprattutto nelle Alpi e in Appennino, bufere di neve sono previste sui settori alpini di confine con Austria e Svizzera.

Ecco la mappa termica a 1500m prevista per giovedi 14 gennaio secondo il modello americano, si nota un'Italia avvolta dal freddo, pur non eccezionale:

Le irruzioni da nord-est portano freddo, quelle da ENE il grande freddo, ma al momento non sono previste. L'idea è che queste correnti da nord possano ripresentarsi ad ondate almeno sino a lunedi 18, come si evince anche da questa mappa barica riferita a parte del nord emisfero, dove si nota un ramo del vortice polare proteso da Balcani e Russia europea, ancora vicinissimo all'Italia e l'alta pressione sempre defilata ad ovest:

Successivamente tutte le opzioni sono aperte: statisticamente è facile che l'anticlone si defili ulteriormente verso ovest lasciando spazio ad incursioni perturbate che raggiungano più direttamente l'Italia, riproponendo il maltempo anche al nord e sul Tirreno con nuove nevicate in arrivo anche a quote basse.



IN SINTESI il tempo da martedi 12 a martedi 19 gennaio:

-probabile ondata di freddo moderata sull'Italia tra il 13 e il 16, più accentuata su medio Adriatico e meridione con neve a tratti sino in pianura o costa, più spesso sino in collina. Altrove soleggiato ma ventoso e piuttosto freddo, specie in montagna con neve sulle zone alpine di confine con Austria e Svizzera.

-fase più tranquilla tra il 16 pomeriggio e il 18, ma di nuovo aria fredda in arrivo dal 19 in poi con altra fase di vento da nord e neve in Appennino.