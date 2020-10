Meteo a 15 giorni: frequente MALTEMPO su mezza Italia

Ottobre autunnale a tutti gli effetti, anzi più a tinte tardo autunnali. Non è solo una questione di maltempo, ma di freddo. Finiremo sotto la media per diversi giorni e sperimenteremo precipitazioni, poi quando le temperature risaliranno seguiterà a piovere su diverse regioni. Lo si vede molto bene nel grafico degli "spaghetti" riferito a TORINO, prima il freddo e le piogge, poi dal 18-19 ancora precipitazioni ma in un contesto decisamente più mite:

Più o meno questa è la sorte che toccherà a gran parte d'Italia, tranne al sud, dove la seconda fase potrebbe essere analogamente mite ma non piovosa, giacché il meridione finirebbe per risentire dell'influenza di un piccolo cuneo anticiclonico, che si posizionerà davanti al vortice depressionario che vedete parcheggiato sull'Iberia tra sabato 17 e martedì 20 ottobre (viene espresso come anomalia barica con doppio segno - a 5500m):

La situazione non sembrerebbe destinata a cambiare anche nei giorni successivi: vortice iberico in lento movimento verso il centro Europa con coinvolgimento piovoso del nord e del centro Italia, ma non del meridione:

E' possibile poi che per gli ultimi giorni del mese intervengano nuovamente affondi depressionari dal nord Europa a mantenere dinamico il tempo sul Mediterraneo ma questi risultano scenari molto meno attendibili rispetto alle mappe che vi abbiamo mostrato qui sopra.



C'è possibilità invece che l'alta pressione possa strozzare ad ovest la depressione lasciandoci sotto la sua ala protettrice stabile e mite, stravolgendo la previsione. Al momento questa opzione risulta meno affidabile, sia pure non del tutto da scartare.



SINTESI METEO da sabato 17 a sabato 24 ottobre:

-fase piovosa al nord e sull'alto e medio Tirreno tra sabato 17 e domenica 18 ottobre con neve su ovest Alpi anche sotto i 2000m, asciutto sul medio Adriatico e al sud, salvo rovesci sulla Campania. Attendibilità media: 55%



-temporaneo miglioramento tra lunedì 19 e martedì 20 ottobre. Clima più mite ovunque, specie al sud. Attendibilità media: 55%



-nuovo peggioramento tra nord e centro, specie nord-ovest ed alto Tirreno tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, in un contesto mite, asciutto e molto mite al sud con prevalenza di schiarite. Attendibilità medio-bassa: 35%



-da venerdì 23 persistenza di tempo variabile al nord e al centro, più soleggiato al sud, ma da verificare. Attendibilità bassa 30%