Meteo 15 giorni: super NEVICATA in arrivo tra il 7 e il 10 febbraio?

Prima o poi doveva succedere. Il modello americano ha gettato la maschera, proponendo nella sua emissione ufficiale un affondo freddo importante sull'Italia tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio con abbondanti nevicate in Valpadana. Ecco la carta che nelle ultime ore ha fatto il giro del web:

Si nota l'alta pressione che finalmente punta verso il nord del Continente e favorisce l'ingresso di vortici freddi nel cuore del Mediterraneo dalla valle del Rodano, un ingresso stretto, di quelli che mettono subito a disposizione l'aria fredda per le precipitazioni, che risulterebbero nevose a quote di pianura non solo al nord.

Questa sotto è infatti la mappa della probabilità di nevicate fra il 7 e l'8 febbraio, sulla base dell'analisi computerizzata di tutti i 30 possibili scenari e che tiene in considerazione anche la lontananza del periodo (abbassando di conseguenza la probabilità).

Si nota che il rischio di neve (quindi ancora nulla di certo ma è un segnale da tenere in considerazione) sarebbe presente non solo al nord fino in pianura ma anche quasi sulle coste della Liguria e dell'alto e medio Adriatico e sulle zone collinari della Toscana:

Non solo, esaurito l'episodio perturbato al nord, altra aria fredda sfonderebbe sulla Penisola, favorendo nei giorni successivi, tra martedi 9 e mercoledì 10 febbraio nevicate a quote molto basse sin sul centro Italia con numerose città coinvolte sino a sfiorare la Capitale, notate qui le temperature a 1500m che mettono in mostra il notevole afflusso di aria fredda:

Quanto potrebbe essere credibile un'ipotesi estrema come questa?



CONSIDERAZIONI a favore:

-febbraio statisticamente è il mese delle irruzioni fredde severe e della neve anche alle basse latitudini, molto più di gennaio

-i disturbi alla compattezza del vortice polare presenti tra dicembre ed inizio gennaio potrebbero tornare a manifestarsi dopo una fase di accelerazione delle correnti occidentali e sembra questo il caso



CONSIDERAZIONI a sfavore

-in queste ultime emissioni il flusso da ovest è risultato cosi preponderante da far pensare che possa persistere anche per tutta la prima decade di febbraio

-non sono state molte le emissioni cosiddette perturbatrici a segnalare questo tipo di irruzioni fredde cosi severe

-il periodo è ancora piuttosto lontano e quindi suscettibile di "aggiustamenti" anche rilevanti



MEDIA DEGLI SCENARI: si sa, le carte prendono una piega diversa dalla routine all'improvviso, spiazzando tutti, questo è anche il bello della meteo. Rispetto alla media degli scenari quanto è comunque credibile questa evoluzione?

La media già traccia scenari perturbati atlantici sin dai giorni precedenti, cioè da mercoledì 3 a venerdi 5 febbraio, come vediamo qui, dunque un'evoluzione votata al maltempo, anche se non proprio alla neve in pianura:

Gli risulta invece ancora molto difficile inquadrare la situazione successiva, quella tra il 7 ed il 10, e ciò è assolutamente normale vista la distanza temporale, pertanto vi rimandiamo a successivi approfondimenti, attribuendo alla fase perturbata carica di neve e freddo un'attendibilità ancora non superiore al 25%.

Aggiornamento delle ore 19:00: l'impianto generale viene confermato dalla nuova emissione.



Ecco la mappa prevista per domenica 7, come vedete resta impossibile decifrare al momento quanto l'alta pressione vorrà davvero "scattare" verso nord:

SINTESI PREVISIONALE da martedi 2 a martedi 9 febbraio:

-martedì 2 febbraio: temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche con rialzo delle temperature, specie in quota. (attendibilità media)



-da mercoledì 3 a venerdì 5 febbraio: fase moderatamente perturbata e piovosa con neve oltre i 1000-1200m su Alpi e dorsale appenninica. (attendibilità media)



-sabato 6 febbraio: miglioramento. (attendibilità media)



-da domenica 7 a martedi 9 febbraio: nuova fase di maltempo con possibile freddo e neve a quote basse, dapprima al nord, poi anche al centro (attendibilità medio-bassa)