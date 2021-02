Meteo 15 giorni: siamo al bivio! Ondata di freddo o mite variabilità atlantica?

Uno scenario gelido come quello proposto sotto da una delle tante emissioni del modello americano per la seconda decade di febbraio (temperature a 1500m) non è che fosse poi così raro sino a qualche anno fa nel mese di febbraio, ma negli ultimi 7 anni le correnti miti occidentali hanno spesso "piallato" tutte queste velleità invernali dall'est europeo.

A traghettare quel freddo verso di noi dovrebbe essere un blocco anticiclonico sull'ovest del Continente, come quello che si vede qui sotto: niente Atlantico, niente mitezza e che freddo che nel periodo cruciale dell'inverno sbarca sul Mediterraneo:

Ma è estremo? Impossibile? Il modello americano in realtà non esclude affatto uno scenario del genere per la seconda decade del mese, tanto è vero che assegna una percentuale del 40% alla possibilità che un anticiclone possente possa davvero costruire un "muro" oppositivo rispetto all'aria mite atlantica, lo si vede in questa mappa:

Ma la realtà per ora è piuttosto diversa: si partirà da una situazione di partenza (9-10 febbraio) che vedrà probabilmente ancora un quadro moderatamente perturbato sulla nostra Penisola con aria più fredda che potrebbe sfondare almeno al nord. Lo evidenziano le medie degli scenari previsti per mercoledì 10 sia a livello barico che termico (a 1500m):

Una media incrociata con gli altri modelli ci suggerisce che tale situazione dinamica possa proseguire anche nei giorni successivi, regalando tempo instabile alla Penisola ma complessivamente non freddo, se non moderato e limitato al settentrione, a causa della spinta delle correnti occidentali, tuttavia questa ipotesi è possibile solo al 45%, mentre per un altro 15% gli scenari si mostrano cosi caotici da impedire una scorgere una linea di tendenza alternativa e credibile, ecco comunque l'evoluzione più probabile verso la metà del mese:

E quindi quel 40% del freddo e dell'anticiclone che fa muro? Il modello americano lo mette "nero su bianco" anche nelle mappe probabilità che segnalano temperature inferiori ai -5°C ai 1500m per il periodo 12-14 febbraio: come vedete la percentuale almeno al nord non è trascurabile ed è un dato che viene confermato da diversi giorni; dunque come vedete la partita tra freddo artico e Atlantico mite è ancora aperta:

SINTESI PREVISIONALE da martedì 9 a martedì 16 febbraio:

-martedì 9 e mercoledi 10: moderato maltempo tra nord e centro, piogge in pianura e neve sulle Alpi oltre i 700m, oltre i 1000m sull'Appennino, al sud tempo variabile ma asciutto e relativamente mite.



-da giovedì 11 a sabato 13: tempo spiccatamente variabile con rischio di un nuovo peggioramento al nord e al centro con neve a quote anche basse sulle Alpi e medie in Appennino, piogge in pianura, fenomeni in spostamento al sud ma attenuati entro sabato 13.



-da domenica 14 a martedì 16: persistenza di tempo dinamico.