Meteo 15 giorni: il GRANDE GELO irromperà sull'Europa, colpirà anche l'Italia?

Uno stravolgimento della configurazione barica presente sull'Europa sembrerebbe possibile entro martedì 9 febbraio.

Un nuovo possente disturbo all'attività del vortice polare troposferico produrrà una massiccia irruzione di aria fredda, la più intensa di tutto l'inverno diretta dal cuore della Russia con moto retrogrado verso Scandinavia, parte del centro Europa e in prospettiva le Isole Britanniche, che al momento sembrano l'obiettivo principale di questa massa gelida, come evidenzia lo scenario ufficiale del modello americano a 1500m proprio per martedì 9 febbraio con punte clamorose di -28°C:

L'Italia ne rimarrebbe coinvolta solo marginalmente, almeno in questa prima fase, ma gradualmente la massa gelida potrebbe almeno in parte sfondare verso sud. C'è da chiedersi quanto è attendibile uno scenario così estremo, pur evidenziato dalla corsa ufficiale del modello. Abbiamo allora raffrontato questa mappa con la media degli scenari (ben 30 emissioni complementari a supporto di quella ufficiale). Ne è emerso un quadro sorprendetemente simile, per quanto edulcorato rispetto alla versione ufficiale.



C'è infatti il freddo, c'è tutto l'impianto barico tracciato, mancano solo le punte di -28°C, ma è un particolare al momento trascurabile, ecco la mappa:

Quanto ci scosteremmo dalla norma se tali valori così gelidi venissero confermati sul Continente? Beh, di sicuro alla quota di 1500m sino a -16°C sotto la media e non parliamo della latitudine dell'Italia, bensì della Norvegia, guardate:

Da queste mappe sembra che in Italia non debba accadere nulla di rilevante, invece se osservassimo le mappe relative alla probabilità che la temperatura nel nostro Paese a 1500m scenda sotto i -5°C, ci accorgeremmo che l'Italia ha più di qualche chances di poter essere coinvolta almeno parzialmente dal freddo, guardate quella prevista per mercoledì 10 febbraio:

E la neve? "Work in progress" nel senso che dipenderà davvero tutto da quanto la colata fredda non solo vorrà spingersi verso sud ma da che tipo di interazione ci sarà con eventuali depressioni mediterranee.



Pertanto è abbastanza normale per ora osservare sulle mappe scarse possibilità di neve in pianura, perchè probabilmente il modello deve ancora "digerire" meglio questa clamorosa novità del grande freddo , ecco comunque una mappa che evidenzia il rischio "neve" per lo stesso giorno sempre rispetto ad una scala di colori dal bianco al rosso, notare le possibilità più che discrete per Alpi ed Appennino, ma non solo...

IL TEMPO IN SINTESI da martedì 9 a martedì 16 febbraio:

martedì 9 febbraio: tempo instabile e più freddo al nord con rovesci di neve sino in collina, variabile con qualche rovescio anche al centro, asciutto e mite al sud.



mercoledì 10 febbraio e giovedì 11 febbraio: generali condizioni di instabilità su gran parte del Paese con temperature in progressivo calo, specie al nord, rovesci di neve a ridosso dei rilievi tra nord e zone interne del centro sino a 400-600m, a quote più elevate al sud.



da venerdì 12 febbraio: situazione aperta ancora a diverse opzioni, anche perturbate e di tipo invernale, impossibile dettagliare. Seguite tutti i nostri aggiornamenti!