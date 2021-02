Meteo 15 giorni: il GRANDE FREDDO molto vicino all'Italia, ma...

L'Europa centro-settentrionale si prepara ad un episodio di freddo rilevante che si presenterà all'inizio della seconda decade mensile.

Il quadro barico che si verrà a creare porterà l'aria gelida a sfiorare le regioni settentrionali, mentre il resto d'Italia resterà sotto correnti miti anche se piovose.

Ecco cosa potrebbe succedere all'inizio della seconda dacade di febbraio. La mappa mostra il quadro barico al momento più probabile per la giornata di giovedi 11 febbraio:

Tutto si compirà all'interno di un ipotetico ellisse che abbiamo evidenziato in giallo sulla mappa.

Sul vicino Atlantico non si formerà nessun blocco anticiclonico; questo sarà il vero deterrente che manterrà il freddo al di la dei nostri confini. L'alta pressione sarà situata troppo a nord per garantire la canalizzazione dell'aria fredda verso le basse latitudini e il Mediterraneo.

Notate le masse fredde che scorreranno sull'Europa centro-settentrionale da est verso ovest e il giro di boa delle correnti al largo del Portogallo, con la riproposizione del flusso mite occidentale sul Mediterraneo.

Se analizziamo le temperature che presumibilmente avremo oltralpe nel medesimo periodo, si nota che l'aria sarà davvero fredda, se non gelida:

L'isoterma 0° a 1500 metri potrebbe tagliare il centro Italia, mentre sulle alte pianure del nord potrebbe entrare una -4°...briciole al confronto di ciò che capiterà al di la della chiostra montuosa dove il gelo sarà imperante.

Questa situazione di "freddo sfiorato" è portata avanti anche dal modello europeo, che contempla una situazione sostanzialmente simile alla mappa sopra per il medesimo periodo.

Nella notte tra giovedi 11 e venerdi 12 febbraio il gelo potrebbe appoggiarsi alle Alpi, ma senza entrare sulla nostra Penisola se non al nord e in misura minima. E' palese che basterebbe davvero poco per avere un'ondata di freddo rilevante quantomeno al settentrione, ma questa possibilità sta sfumando quasi del tutto tra le maglie degli elaborati.

La stessa media termica degli scenari del modello americano valida per giovedi 11 febbraio mostra una specie di "disfatta", con le Alpi che potrebbero beneficiare a malapena di una 0° a 1500 metri:

Quale sarà allora lo scenario PIU PROBABILE con le mappe di oggi? Un tempo nel complesso piovoso e mite al centro-sud almeno fino a lunedi 15 febbraio; ovviamente non pioverà sempre: avremo infatti pause asciutte specie sulle regioni estreme e sulla Sicilia.

Al nord un po' di freddo potrebbe entrare tra mercoledi 10 e venerdi 12 febbraio e consentire alcune nevicate a quote piuttosto basse e forse nei fondovalle alpini, ma al momento non ci sono gli estremi per la neve in pianura. A seguire si avrebbe un addolcimento delle temperature anche qui, ma quello che succederà in seguito è ancora in fase di studio.

Vi ribadiamo che la situazione non è ancora del tutto chiara e permangono margini di incertezza su quanto freddo riuscirà in realtà a travasare sui nostri versanti. Vedremo nei prossimi giorni come si assesteranno le elaborazioni, ma voi continuate ovviamente a seguirci!

