Violenta supercella fra Lombardia e Veneto, devastanti grandinate e nubifragi in atto

Come nelle attese intensi temporali stanno investendo in queste ore il Nord Italia, in maniera particolar il nord-est dove i fenomeni risultano più estesi e di forte intensità.

Una temporale a "supercella" (temporale dotato di mesociclone, vortice d'aria che può genere anche un tornado) si è formato fra Lombardia e Veneto, tra le province di Mantova, Brescia e Verona, dando vita a forti fenomeni quali raffiche di vento, nubifragi e purtroppo grandinate anche di media-grossa taglia.

Grandine di notevoli dimensioni, con chicchi anche di 4-6 centimetri, viene segnalata fra alto mantovano e bassa bresciana, nell'area del Garda, in particolare fra i comuni di Carpenedolo, Montichiari, Castel Goffredo, Medole, Castiglione, dove il temporale ha colpito duramente. Da quantificare i danni, che saranno sicuramente ingenti vista l'intensità e l'estensione delle grandinate.