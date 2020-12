Neve su Marche e Abruzzo fino a quote basse, nevicata spettacolare tra Pizzoli e L'Aquila

L'aria fredda inizia a farsi sentire nettamente sul centro Italia, soprattutto tra Marche, Abruzzo e Molise dove piove praticamente senza sosta da questa mattina. Le piogge persistenti, i venti deboli ed il costante afflusso di aria fredda sta favorendo un graduale calo della quota neve, ormai arrivata a quote collinari.

Negli ultimi minuti la neve ha raggiunto agevolmente i 300 metri tra maceratese, ascolano, aquilano, teramano e pescarese: addirittura si registrano fiocchi anche a 200 metri (senza accumulo). Tutto bianco a partire dai 350-400 metri nell'ascolano, come dimostra questo fantastico scatto che arriva da Comunanza.



Una forte nevicata sta interessando l'aquilano settentrionale, in particolare la zona tra Pizzoli e L'Aquila. Nella città abruzzese la colonnina di mercurio è scesa a 0°C in pochissimo tempo. Temperatura sotto i 4°C a Pescara, appena 3°C su Macerata e Ascoli.