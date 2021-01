Freddo e neve in Puglia: Gargano imbiancato

L'impulso di aria fredda di origine artica giunto sul centro-sud nella giornata di ieri ha portato nevicate sui rilievi della Puglia, anche a bassa quota.

Imbiancate in particolare la zona del sub-appennino dauno e il Gargano, quest'ultimo interessato da belle nevicate nel corso della notte appena trascorsa, con precipitazioni ancora in atto.

Particolarmente colpito il versante occidentale del Gargano, dove le nevicate risultano in generale più abbondanti. A San Marco in Lamis, in particolare, si registrano quasi 10 centimetri di manto nevoso e il paesaggio è meraviglioso, come possiamo vedere dall'immagine in copertina.

Nevica anche in Foresta Umbra, nel cuore del Gargano, con un leggero manto bianco su strade, prati e alberi. Non si registrano per il momento particolari disagi.