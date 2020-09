Fortissimo temporale su Napoli: raffiche a 120 km/h! Paura e danni

E' la Campania una delle regioni più colpite dal maltempo in queste ore. Dopo la tromba d'aria abbattutasi su Salerno, una intensa ed estesa linea temporalesca sta attraversando la regione e si è abbattuta con forza su Napoli e provincia.

Il temporale ha investito la città partenopea con forti raffiche di vento (100-120 km/h), pioggia intensa e tante fulminazioni, creando disagi e danni in diversi punti.

Il fenomeno atmosferico è passato da poco e la conta dei danni è ancora in corso. Arrivano però già notizie di numerosi crolli di alberi, segnaletica abbattuta e allagamenti con conseguenti disagi al traffico. Rallentamenti segnalati lungo la Tangenziale di Napoli.