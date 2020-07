Forti temporali in Veneto: intensa grandinata nel vicentino

Temporali sparsi stanno interessando come previsto il Nord Italia in queste ore, soprattutto a ridosso dei rilievi.

Una intensa cella temporalesca sta colpendo attualmente la pedemontana vicentina: dalle osservazioni radar si nota un grosso sistema temporalesco con pioggia a carattere di nubifragio e grandine nella zona di Schio, Marano vicentino, Thiene.

Le prime segnalazioni che arrivano dal comune di Schio confermano infatti la grandinata, che per fortuna non sarebbe di dimensioni eccessive. Non si escludono tuttavia dei danni. Disagi vengono registrati per gli allagamenti in corso.