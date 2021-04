Caldo eccezionale tra Libia e Grecia, abbattuti i record di aprile: 44°C a Sirte!

L'anticiclone africano si è risvegliato e da quasi una settimana sta lambendo il sud Italia in maniera più che tangibile: le temperature sono aumentate ovunque, i cieli sono ricolmi di pulviscolo desertico ed il tempo si presenta molto stabile. Pensate che in Sicilia abbiamo già superato i 30°C in diverse località tra siracusano, ennese, nisseno, catanese, ragusano.

L'Italia è stata solo sfiorata dall'anticiclone africano, ma nonostante questo il clima si presenta quasi estivo su tante nostre località meridionali. Più a sud e più a est, invece, l'anticiclone è arrivato a piena forza e gli effetti sono davvero impressionanti. Libia e Grecia sono i Paesi più colpiti da questa anomala ondata di caldo, davvero storica per il mese di aprile.

Purtroppo le temperature sono aumentate oltre ogni record rilevato ad aprile. La stazione di Falasarna vicino a Chania nell'isola di Creta non è sceso sotto i 30,7°C durante la notte. Le temperature sono state di circa 34-35°C da mezzanotte a dopo le 2 del mattino. Si tratta della notte più calda mai registrata ad Aprile in Europa.

In Libia la temperatura è andata ancora più in alto: la città di Sirte, situata sulla costa libica, la temperatura massima ha raggiunto i 44°C nella giornata di mercoledì 28 aprile 2021. L'aria molto calda, unita al vento di favonio, hanno fatto impennare la temperatura in modo vertiginoso fino ad abbattere qualsiasi record di aprile per la città libica.