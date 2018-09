METEO week-end: tutte le ultimissime!

Tempo in convalescenza nel fine settimana sull'Italia. Nella notte su sabato i fenomeni si attarderanno ancora su Venezie e medio Adriatico, poi si registreranno schiarite a partire da ovest.



La prima mappa mostra i temporali previsti in Italia nel primo pomeriggio di sabato 8 settembre.



Al nord si rischierà qualche colpo di tuono sulla Liguria centro-orientale e il nord-est, specie sul Friuli, il Veneto orientale e le coste della Romagna.



Al centro qualche temporale si prevede sull'alta Toscana, in prossimità dell'Appennino Tosco-Emiliano e Umbro-Marchigiano. Qualche rovescio non si esclude anche nel sud della Sardegna.



Al meridione tempo più stabile, ma con focolai temporaleschi non esclusi sulla Sicilia centro-orientale e sulla Puglia Garganica.



Passiamo ora alle ore centrali di domenica 9 settembre (seconda mappa).

Al nord qualche temporale si farà vedere sul nord della Lombardia, il Trentino e l'alto Veneto. Temporali possibili anche sull'Appennino Ligure orientale, per il resto bel tempo.



Al centro qualche temporale si affaccerà dal mare verso la Sardegna meridionale. Temporali ancora probabili sull'Appennino Tosco-Emiliano e Umbro Marchigiano, per il resto bel tempo.



Al sud colpi di tuono saranno possibili nel pomeriggio tra il Molise e la Puglia, su tutte le altre regioni avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato.