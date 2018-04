SOLE e anche CALDO su molte zone, isolati temporali all'estremo sud

SITUAZIONE: l'alta pressione comanda ancora la scena determinando bel tempo e temperature anche elevate per il periodo. Sacche di aria fresca in quota sono presenti all'estremo sud e sulle Isole Maggiori con isolati temporali pomeridiani.



CALDO: si farà sentire soprattutto al nord e sulla Toscana con punte anche prossime ai 30°C, laddove l'azione della compressione dell'aria e del generoso soleggiamento si unirà alla ricaduta favonica del vento dalle Alpi.



EVOLUZIONE: lunedì la coda di un fronte freddo coinvolgerà marginalmente le Alpi, favorendovi qualche rovescio pomeridiano, mentre verso sera la rotazione delle correnti a nord andrà a determinare dei temporali su Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia.



25 APRILE: nessun problema per la festività. Sia martedì che mercoledì il tempo sarà buono sull'insieme del Paese. Solo nelle Alpi nel pomeriggio di mercoledì sarà possibile qualche addensamento associato a brevi rovesci.



PRIMI CAMBIAMENTI: si scorgono da giovedì 26 con l'indebolimento della struttura anticiclonica e il passaggio di un impulso instabile in viaggio da nord-ovest verso sud-est che dovrebbe portare temporali sparsi a spasso per la Penisola e una netta flessione dei valori di temperatura. Questa evoluzione andrà comunque confermata.



PIEGA INSTABILE di inizio maggio per il momento confermata dal modello americano, specie da mercoledì 2 maggio. Seguire anche qui gli aggiornamenti.



OGGI: bel tempo ovunque, anche caldo nel pomeriggio al nord e sulle zone interne del centro, in particolare sulla Toscana. Addensamenti associati a rovesci temporaleschi isolati nel pomeriggio su Sardegna, Sicilia e Calabria.



DOMANI: nessuna variazione significativa, azione di compressione e avvitamento dell'aria verso il basso da parte dell'alta pressione un po' meno marcata ma temperature pomeridiane sempre elevate nel pomeriggio, specie al nord.