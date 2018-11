METEO: la musica non cambia, tempo autunnale sino all'Immacolata

COMMENTO: l'inverno è ancora lontano. Si scorge una sua possibile sfuriata intorno all'Immacolata, ma siamo decisamente lontani dal decifrare cosa potrebbe accadere di preciso in quel periodo. Pertanto è ancora il momento di sperimentare condizioni autunnali con altre piogge in programma al centro e al sud.



SITUAZIONE: una depressione si va approfondendo al centro e al sud, coinvolgendo solo marginalmente il nord. I fenomeni più importanti dapprima sono attesi lungo il Tirreno, mentre nella giornata di martedì andranno gradualmente localizzandosi sul medio Adriatico e al sud. L'inserimento di aria più fredda sul versante adriatico potrà determinare qualche nevicata in Appennino. Parziale coinvolgimento anche della Romagna.



EVOLUZIONE: mercoledì graduale miglioramento con gli ultimi fenomeni ormai circoscritti all'estremo sud. Altrove tempo migliore in un contesto termico un po' più freddo, specie durante le ore notturne e qualche gelata nelle zone interne e sul versante adriatico. Giovedì e venerdì tempo discreto quasi ovunque, probabile presenza di nebbie sulle pianure e nelle valli, specie al nord.



FINE SETTIMANA: nuovo peggioramento al centro e al sud nella giornata di sabato per il passaggio di una moderata perturbazione atlantica, domenica ancora un po' di variabilità ma con tendenza a miglioramento.



PROSSIMA SETTIMANA: l'alta pressione non riuscirà ad abbracciare in modo deciso tutto il Paese, consentendo ancora qualche scorribanda delle correnti occidentali. Si profila così il passaggio di una perturbazione intorno al 4-5 dicembre. Dietro ad essa potrebbero affluire correnti progressivamente più fredde, ma questa linea di tendenza andrà confermata.



OGGI: al nord cielo irregolarmente nuvoloso, qualche precipitazione possibile sul nord-est e soprattutto sui rilievi emiliani e sulla Romagna, nevosa oltre i 1200-1300m. Schiarite a tratti sulle restanti zone. Al centro tempo instabile con nubi sparse su Toscana, Umbria e Marche, più compatte altrove con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, che insisteranno soprattutto sul Lazio e l'Abruzzo nel pomeriggio-sera. Al sud tempo instabile con precipitazioni sparse, più probabili sulla Campania e sulla Calabria tirrenica, ma anche su Molise e Puglia. Dal tardo pomeriggio ulteriore peggioramento a partire da ovest con piogge e temporali sparsi. Temperature in lieve calo.



DOMANI: al nord nubi su basso Veneto orientale, Emilia orientale e Romagna, associate a deboli precipitazioni, nevose oltre i 1000m, tendenza a miglioramento. Al centro e al sud tempo instabile con precipitazioni sparse, che tenderanno a localizzarsi sul medio Adriatico e sul meridione nel corso della giornata. Limite della neve sui settori marchigiani, abruzzesi e molisani oltre gli 800-1000m, più alto altrove. Temperature in lieve o moderato calo al centro, al sud e sul nord-est, stazionaria sul nord-ovest.



