Meteo 25 aprile: che CALDO su molte regioni!

Buone notizie per la giornata festiva del 25 aprile.

L'aggiornamento vede l'Italia abbracciata da una massa d'aria calda, che la avvolgerà quasi completamente, lasciando libero soltanto il nord-est, ma non l'Emilia-Romagna.



Proprio il versante adriatico e la Sardegna saranno le zone più coinvolte anche al suolo dalle conseguenze del caldo previsto in quota . Sull'isola potranno registrarsi punte di 32°C, sulle regioni orientali, dall'Emilia-Romagna sino alla Puglia, sono attese punte di 28-29°C, comunque ragguardevoli per essere al 25 aprile.



Alla fine, quest'onda anticiclonica, partita in sordina, sta condizionando in maniera netta il tempo di questo mese di aprile, che si prevede già possa chiudere in clamoroso "sopra media" termico.



La giornata sarà peraltro buona, pur caratterizzata da qualche passaggio nuvoloso a medio-alta quota, ma senza conseguenze e con un debole rischio di temporali lungo la fascia montana e pedemontana del nord tra metà pomeriggio e le prime ore della sera, per il resto il tempo risulterà asciutto e spesso soleggiato.



Solo per giovedì 26 sarà possibile un certo cambiamento del tempo ma limitato al nord con dei temporali, che andranno però confermati.



Nei giorni precedenti la festività invece da sottolineare solo il veloce passaggio temporalesco previsto sulle Venezie nel pomeriggio di lunedì 23 aprile, con effimero calo termico, peraltro da confermare, per il resto dominerà il sole e farà sempre piuttosto caldo per la stagione.