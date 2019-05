MALTEMPO: giornata molto INSTABILE sull'Italia, specie al meridione

La primavera ci mostra il suo volto instabile e capriccioso; l'immagine satellitare di questa mattina è molto interessante e focalizza due cose importanti:

La prima ci riguarda attualmente ed è la perturbazione che al momento si trova adagiata sulle regioni centrali italiane. Sta determinando molti rovesci soprattutto sul Lazio, la Campania e il nord della Sicilia; il corpo nuvoloso tenderà a muoversi verso levante impegnando segnatamente il meridione nel pomeriggio ad iniziare dai versanti tirrenici.

La seconda è ubicata molto più a nord, alle latitudini dell'Olanda e del Belgio; si tratta di un fronte freddo molto attivo seguito da aria fredda di matrice artica. Questo avrà un'azione di maglio ed in serata sarà già addossato all'arco alpino. L'aria fredda che è presente dietro al sistema frontale sarà la protagonista in Italia nelle giornate di domenica e lunedi, ma ne parleremo in separata sede.

Cosa dobbiamo aspettarci per la giornata odierna, sabato 4 maggio, in Italia? Ecco le precipitazioni attese in mattinata:

I rovesci ed i temporali più intensi interesseranno il nord-est, il Lazio, l'Abruzzo e la Sicilia. Altrove avremo sempre la possibilità di piovaschi (il tempo, lo ricordiamo, è instabile), ma alternati a pause asciutte e in parte soleggiate.

Queste le precipitazioni attese in Italia nel pomeriggio-sera di oggi, sabato 4 maggio :

Ecco i rovesci e i temporali che impegneranno soprattutto le regioni meridionali. Rovesci anche nelle aree interne del centro e sul nord-est, pause asciutte e soleggiate invece sul nord-ovest, l'alta Toscana e la Sardegna, in attesa però del peggioramento temporalesco che avverrà nella successiva notte.

