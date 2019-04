Insiste l'instabilitÃ  al centro e al sud, da sabato sera al nord tornerÃ  il MALTEMPO

SITUAZIONE: l'Italia è ancora coinvolta da una circolazione depressionaria che penalizza oggi soprattutto le nostre regioni centrali e meridionali, concedendo invece una tregua al nord, dove peraltro sono ancora in atto alcuni deboli fenomeni sul settore occidentale.



POMERIGGIO: l'instabilità si accentuerà notevolmente al centro e al sud, così come sulle Isole Maggiori. Come si nota dalla mappa qui sotto, sono attesi rovesci a sfondo temporalesco su molte regioni (modello MeteoLive):

EVOLUZIONE: sabato una massa d'aria fredda coinvolgerà il centro Europa attestandosi a ridosso delle Alpi di confine, mentre sul nostro Paese si rinnoveranno moderate condizioni di instabilità. I fenomeni risulteranno inizialmente localizzati al centro e al sud, per poi tornare a visitare parte del nord verso sera, come mostra la cartina qui sotto, che evidenzia quasi una situazione fotocopia rispetto a sabato: (modello MeteoLive)









La spinta dell'aria fredda verso sud si avvertirà nella notte su domenica al nord, quando si attiveranno forti rovesci o temporali tra Liguria, Lombardia e parte del Piemonte, con limite della neve in calo anche sino a 500-600m. Lo evidenzia la carta prevista qui sotto, tratta dal nostro modello, che somma i fenomeni previsti tra le 00 e le 06 di domenica 14 aprile:







Nel corso della giornata di domenica i fenomeni si estenderanno un po' a tutta l'Italia, in seno ad una circolazione depressionaria al suolo con perno tra Mar Ligure ed alto Tirreno. Ne deriverà una giornata davvero perturbata. La neve continuerà a cadere sulle Alpi oltre gli 800m. Qui sotto la mappa tratta dal nostro modello che riassume le precipitazioni previste tra le 6 e le 18 di domenica 14 aprile:









PROSSIMA SETTIMANA: tempo migliore ovunque grazie ad una parziale estensione di un cuneo anticiclonico di matrice subtropicale.

Il fronte atteso tra martedì e mercoledì non dovrebbe determinare alcun serio peggioramento al nord. Le temperature aumenteranno. Le notizie per la Pasqua non sono invece atrettanto buone, leggete tutti i nostri approfondimenti.



Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

>>> Altri satelliti

---------------------------------------------------------------------------