Torna l'inverno in Abruzzo: neve e disagi in Autostrada [VIDEO]

La saccatura di origine artica colma d'aria fredda in azione sull'Italia centro-meridionale ha apportato nelle ultime ore condizioni di instabilità, soprattutto sulle regioni adriatiche.

Il brusco calo delle temperature ha favorito il ritorno della neve sui rilievi appenninici: in Abruzzo i fiocchi si sono spinti fin sui 900-1000 metri di quota, creando così scenari da pieno inverno, decisamente inusuali per il periodo. Già da questa mattina, molti cittadini si sono svegliati con un manto bianco che ha ricoperto le strade in diversi comuni dell'entroterra abruzzese.

La neve è scesa abbondante sopratutto nella Marsica, in particolare i comuni di Tagliacozzo e di Aielli, entrambi in provincia dell'Aquila, ma ad essere imbiancata è stata anche l’autostrada. Disagi soprattutto sul tratto Tornimparte – Valle del Salto della A24: in molti avevano già fatto il cambio delle gomme nei giorni scorsi (l'obbligo valeva fino al 15 Aprile) e sono stati così sorpresi dalla nevicata. Tanta neve a Campo Imperatore.

Ecco le immagini girate in mattinata nei pressi dell'uscita autostradale di Tornimparte (AQ), circa 1100 metri di altitudine.Video a cura di Fabio Taglieri.