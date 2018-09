Supercella sulla laguna Veneta : tornado tra Cavarzese e Chioggia [VIDEO]

Violento temporale nel veneziano, colpita la zona di Cavarzese e Chioggia. Possibile tornado!

L'impatto dell'aria fresca atlantica sulle regioni del nord ha provocato notevoli temporali nelle ultime ore, specie in Lombardia dove si registrano ingenti danni e disagi. Negli ultimi minuti il fronte perturbato ha raggiunto il Veneto dove l'elevata umidità e la calura presente al suolo ha permesso la formazione di due temporali piuttosto violenti tra trevigiano, padovano e veneziano.

In particolare si è sviluppato un temporale supercellulare (supercella), ovvero un temporale di forte entità provvisto di una corrente rotatoria in grado di produrre i (accenno di tornado che non tocca terra).

Al momento non risultano danni a cose o persone, cercheremo di aggiornarvi nei prossimi minuti.