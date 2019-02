SUD: fino a sabato altri momenti NEVOSI intermittenti possibili sino in collina!

Niente alta pressione per le regioni meridionali, che fino a domenica seguiteranno a sperimentare un flusso di correnti fredde da nord-est, tali da mantenere attive ad intervalli condizioni di instabilità atmosferica.



Se la giornata più fredda resterà quella di mercoledì 13, quando la regione verrà abbracciata da isoterme a media quota sino a -8°C, le giornate di venerdì e sabato risulteranno invece le più instabili con rovesci sparsi, anche nevosi sino a quote collinari.



Potrà così tornare la neve a Campobasso, Potenza, ma bagnata anche su Matera ed Isernia e in genere sulle Murge; nevicherà sull'altopiano della Sila in Calabria, così come sull'Aspromonte.



La neve potrebbe fare la sua comparsa anche su Madonie, Nebrodi, Peloritani, Etna tra venerdì pomeriggio e sabato pomeriggio, pur ad intermittenza.



Rovesci di neve non esclusi anche sul basso Abruzzo, sempre a partire dalle quote collinari. Solo nella giornata di domenica il tempo tenderà nettamente a migliorare anche su queste zone.



Le temperature subiranno un calo mercoledì, un temporaneo aumento giovedì, un nuovo calo tra venerdì e sabato, una risalita moderata nella giornata di domenica.



Al momento il nostro modello esclude rovesci di neve sulle spiagge del Molise e della Puglia, ma laddove non arriverà la neve, potrebbe cadere anche solo della grandine, visto che risulta probabile la formazione di nubi cumuliformi.

