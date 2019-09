Periodi secchi alternati ad alluvioni? Succedevano anche in passato: il caso di Genova (4 ottobre 1990)

Quando il tempo inquieta e "diverte" allo stesso tempo! Che Genova sia abituata all’alternanza di periodi secchi e piovosi è cosa ormai risaputa, ma nell’ottobre del 1990 successe una cosa paradossale.

La Liguria e gran parte d'Italia era reduce da un’estate molto secca. La carenza idrica era diventata insostenibile in quanto la pioggia non era caduta in abbondanza nemmeno nelle stagioni statisticamente molto piovose.

Anche il mese di settembre aveva portato precipitazioni molto al di sotto delle medie e il Comune di Genova fu costretto a dare il via al razionamento idrico. I disagi furono notevoli e tutti gli abitanti del capoluogo ligure cominciarono a sperare assiduamente che cadesse un po' di acqua dal cielo.

Verso i primi giorni di ottobre qualcosa cambiò. Le perturbazioni atlantiche abbandonarono la via del nord Europa e cominciarono a gettarsi nel Mediterraneo, complice un ritiro dell’anticiclone delle Azzorre che quell’anno aveva spadroneggiato per mesi.

Il giorno 3 ottobre ci fu la svolta: un forte temporale prefrontale scoppiò alla sera sulla città portando 40mm di pioggia in circa un’ora. I tecnici dello stadio di Marassi furono costretti a posticipare l’inizio di una partita che la nazionale doveva disputare a Genova quella sera, in quanto il campo si era completamente allagato.

La notte successiva trascorse con molti tuoni in lontananza...soffocati, inquietanti, ma accompagnati da poca pioggia. Verso le 8 del mattino Genova si trovò alle prese con un nubifragio spaventoso, con allagamenti e danni un po’ ovunque. Sulla città caddero 300mm di pioggia in tre ore. L'evento assunse toni grotteschi quando molta gente nei negozi aveva l’acqua alle caviglie e i rubinetti a secco per il razionamento in vigore già da qualche giorno :-)

Passarono due giorni e un nuovo nubifragio interessò la città, scaricando circa 150mm di pioggia in un’ora e mezza; l’ala di un palazzo nella zona di Marassi crollò, con tragiche conseguenze.

Tutta la pioggia che doveva cadere nei mesi precedenti era caduta in due giorni! Il 1990 diede il via ad una serie di autunni spaventosi per il capoluogo ligure, primo su tutti l’autunno del 1992 con un alluvione che riversò oltre 500mm di acqua in 24 ore sulla città.