Meteo week-end: cambiano un po' le prospettive!

PREMESSA: le precipitazioni che vedete sulle mappe paiono francamente un po' sovrastimate, ma il modello le mostra e per completezza di informazione noi dobbiamo segnalarvele. Il nostro consiglio è di considerarle quale scenario peggiore possibile.



SABATO: a ridosso della Sardegna si andrà scavando una depressione afro-mediterranea che coinvolgerà marginalmente anche la Sardegna, mentre al nord verrà richiamata aria un po' umida da est che andrà a determinare annuvolamenti sulle Alpi occidentali, associate a qualche piovasco o rovescio. Potrebbe piovere a tratti su ovest e sud est Sardegna, mentre sul resto del Paese il tempo dovrebbe mantenersi asciutto e almeno in parte soleggiato, salvo deboli piovaschi in Sicilia.



DOMENICA: l'azione della depressione dovrebbe risultare più importante e il suo raggio d'azione si amplierà sino a coinvolgere gran parte del Paese.



Saranno possibili forti rovesci sulla Sardegna, specie sul Cagliaritano e l'Ogliastra , rovesci sparsi su medio ed alto Tirreno, poi su gran parte del nord e del centro a macchia di leopardo, specie nel pomeriggio-sera, anche se la fenomenologia mostrata dalle mappe appare un po' esagerata.

Tra Lombardia orientale, basso Veneto, Alpi occidentali il modello infatti prevede accumuli da nubifragio.

Sul meridione i fenomeni risulterebbero ancora una volta piuttosto scarsi.



Le temperature per tutto il fine settimana risulteranno miti, specie sabato, mentre per domenica è attesa una lieve diminuzione dei valori massimi.



Da considerare che la posizione della depressione, la sua forza e la sua durata potrebbero subire variazioni nelle mappe modellistiche.