MALTEMPO: quanta PIOGGIA cadrà sull'Italia nella giornata di MARTEDI 23 APRILE?

Si conferma un martedì 23 aprile piovoso su diverse regioni italiane, specie al nord e su parte del centro.

La mappa in questione prova a dare una stima dei millimetri che cadranno in Italia nell'arco di tutta la giornata in parola. Ricordiamo che non è mai semplice stabilire quanta pioggia può cadere in un Paese così variegato come il nostro. Tuttavia, vale la pena di provarci; i numeri rappresentano il quantitativi di pioggia attesi nella giornata di martedì 23 aprile , in millimetri:

Al nord, sul Piemonte occidentale, si potrebbero accumulare fino a 60mm di pioggia; 40mm sulla Liguria centro-occidentale, sull'Alto Piemonte e tra il Veneto orientale e il Friuli; sul resto del nord piogge comprese tra 35mm e 15mm.

Al centro la regione che riceverà più pioggia sarà la Toscana, tra i 20 e i 35mm; 20mm sul nord del Lazio e le zone interne della Sardegna, 15mm sull'Umbria e il restante Lazio; altrove piogge inferiori a 10mm.

Al sud arriveranno 15mm nelle zone interne della Campania, 10mm tra Molise e Lucania, mentre altrove avremo piogge inferiori a 10mm.

