IPOTESI NEVOSA al nord tra domenica 16 e lunedi 17 dicembre?

La mappa mostra la previsione imbastita dal modello americano (run parallelo) per lunedi 17 dicembre. Ricordiamo che il run parallelo sostituirà l'ufficiale del modello medesimo a partire dal mese di aprile.

L'elaborazione promette neve sulle regioni settentrionali stante una perturbazione che formerà un minimo all'altezza del Mar Ligure. Le temperature in pianura padana dovrebbero reggere complice il massiccio raffreddamento che avverrà nei prossimi giorni, unitamente alla scarsa radiazione solare del periodo.

Si tratta al momento solo di ipotesi e non di una previsione da prendere alla lettera , anche perchè la distanza previsionale non è immediata; bisogna comunque rimarcare che il run ufficiale del modello medesimo e per lo stesso giorno opta per una congiuntura barica simile, sebbene non così efficace.

In questa sede vi mostriamo anche la previsione delle precipitazioni imbastita dal run parallelo del modello americano tra domenica 16 e lunedi 17 dicembre.

Dove vedete le linee oblique le precipitazioni potrebbero essere nevose. Come vedete quasi tutto il nord Italia e le zone interne del centro saranno a rischio neve.

Nei prossimi giorni vedremo se confermare o smentire questa linea di tendenza...nel frattempo restate sintonizzati su MeteoLive!

