Il METEO sulla carta del tempo: pausa anticiclonica per tutti...

La prima mappa mostra la situazione sinottica a scala europea (ovvero la posizione delle perturbazioni e i centri motore del tempo) prevista per la mezzanotte prossima.

Si nota il definitivo allontanamento verso levante della depressione che negli ultimi giorni ha causato maltempo anche pesante sul nostro meridione.

Sull'Europa centro-settentrionale prenderà piede un flusso di correnti miti e umide provenienti dall'Atlantico, con una serie di perturbazioni in modo da ovest verso est.

La parte terminale di una perturbazione potrebbe toccare le regioni settentrionali, ma entrerà in campo avverso, ovvero nell'alta pressione. Di conseguenza non produrrà fenomeni, ma solo nubi in transito da nord-ovest verso sud est, unitamente ad un temporaneo rinforzo del vento.

A testimonianza di quanto detto sopra, nelle ore centrali della giornata di domani, venerdì 8 febbraio, non vi sarà più traccia della coda perturbata visibile nella mappa precedente.

Solo un plateau di alta pressione che si allungherà verso levante in accordo con la spinta occidentale perturbata che interesserà l'Europa centro-settentrionale (frecce rosse).

In altre parole, la pausa relativamente stabile che ci sta interessando dovrebbe reggere ancora 24-36 ore.

La perturbazione successiva, quella che vedete sulle Isole Britanniche, entrerà con maggiore decisione sul centro-nord del nostro Paese tra domenica e lunedi determinando un moderato peggioramento accompagnato da qualche pioggia, ma ne riparleremo (http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/il-passaggio-perturbato-tra-domenica-e-lunedi-sull-italia-le-mappe-/77477/)

