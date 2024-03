Ci sarà maltempo nella Settimana di Pasqua? SI! Ma anche a Pasqua? Forse, ma non per tutti…

Settimana di Pasqua tra molti dubbi circa la distribuzione e la frequenza dei fenomeni. Nulla va dato per scontato. Potrebbe succedere davvero di tutto ma anche no.

In questo momento i modelli segnalano per le Palme una scodata fredda sul nord-est con qualche rovescio temporalesco anche grandinigeno per sabato sera.

Poi fino a lunedì sera tempo buono.

Dal giorno successivo, martedì 26 marzo comincerebbero a sfondare le grandi depressioni atlantiche, anche quelle però c’è chi le vede più alte di latitudine, chi sfondare all’altezza della Sardegna, chi investire tutte le regioni senza troppi complimenti sino a mercoledì 27 marzo, come vediamo qui dal modello americano:

Già qui cominciano le incertezze perché non tutti i modelli vedono questo attacco perturbato così diretto, anzi vedono la prima depressione arrancare un po’ prima di raggiungerci. Quindi primi dubbi.

Andiamo avanti: da giovedì 28 a sabato 30 marzo la grande figura depressionaria ad ovest del Continente si potrebbe incagliare all’altezza dell’Iberia, favorendo una temporanea rimonta dell’anticiclone a ridosso dell’Italia, un promontorio, nulla di più intendiamoci, ma sufficiente a spedirci addosso aria molto mite e a tener lontane le piogge sino al giorno di Pasqua:

La risalita di aria calda si vede molto bene anche dall’analisi termica a 1500m riferita all’Italia proprio nella giornata di sabato 30 marzo:

Nel corso della domenica di Pasqua però la saccatura dovrebbe riuscire a sfondare almeno al nord riportando la pioggia:

Le precipitazioni però, rispetto a quanto si preventivava nelle emissioni di stamane sono state alquanto ridimensionate e oggi nell’arco temporale dei prossimi 10 giorni non superano picchi di 200mm di accumulo contro i 400mm di stamane, sempre un bel colpo, soprattutto perché sono aumentate lungo il Tirreno e la Sardegna; ma guardate quanto questi rallentamenti nel passaggio delle saccature, finiscano per abbassare l’attendibilità della previsione stessa, rispetto soprattutto alle precipitazioni previste:

Cosa significa tutto questo? Che la storia del tempo durante la settimana di Pasqua è ancora ben lungi dall’essere scritta e certificata. Non mancheranno tante sorprese, del resto siamo in tema…